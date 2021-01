Ultime Notizie Roma del 14-01-2021 ore 20:10 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale in promozione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio colloquio tra il premier Conte ed il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale l’inaffidabilità politica di Italia viva Mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento una nuova possibile ripartenza così Nicola Zingaretti il PD evoca il rischio di elezioni a giugno e chiedere di parlamentarizzare la crisi in linea Il MoVimento 5 Stelle che dà piena fiducia a Conte il centrodestra chiede che il capo del governo riferisca in Parlamento stasera Consiglio dei Ministri sul tavolo il via libera al nuovo scostamento di bilancio Silvio Berlusconi è stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco ospedale specializzato del principato Berlusconi si trovava a valbonne vicino a Nizza è stato Alberto zangrillo suo medifiducia decidere il ricovero ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)dailynews radiogiornale in promozione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio colloquio tra il premier Conte ed il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale l’inaffidabilità politica di Italia viva Mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento una nuova possibile ripartenza così Nicola Zingaretti il PD evoca il rischio di elezioni a giugno e chiedere di parlamentarizzare la crisi in linea Il MoVimento 5 Stelle che dà piena fiducia a Conte il centrodestra chiede che il capo del governo riferisca in Parlamento stasera Consiglio dei Ministri sul tavolo il via libera al nuovo scostamento di bilancio Silvio Berlusconi è stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco ospedale specializzato del principato Berlusconi si trovava a valbonne vicino a Nizza è stato Alberto zangrillo suo medifiducia decidere il ricovero ...

fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - fanpage : 'In questi mesi Giuseppe Conte ha servito il Paese con disciplina e onore. Avanti al suo fianco' #crisidigoverno - fanpage : #crisidigoverno, anche Alessandro di Battista punta il dito contro Renzi - occhio_notizie : Crisi di #Governo, il premier #Conte lunedì alla Camera per la fiducia - Sangreitaliana2 : RT @fanpage: 'In questi mesi Giuseppe Conte ha servito il Paese con disciplina e onore. Avanti al suo fianco' #crisidigoverno -