Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, problemi cardiaci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco, per accertamenti urgenti di ordine cardiologico. È stato Alberto Zangrillo, il medico personale del fondatore di Forza Italia, a confermare la notizia. È stato lui stesso a consigliare il ricovero dopo aver visitato l'ex premier e a sconsigliare il rientro in Italia.

