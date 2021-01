Renaulution, piano strategico Renault per tagliare i costi e aumentare la redditività (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il CEO di Groupe Renault Luca de Meo ha presentato questa mattina con una diretta streaming il piano strategico "Renaulution" che entro il 2025 mira a spostare la strategia del Gruppo dai volumi al valore. Il piano è strutturato in tre fasi che vengono avviate in parallelo: "Resurrection", che fino al 2023 si concentrerà sul recupero dei margini e la generazione di cassa; "Renovation" che si estenderà fino al 2025 e vedrà line-up rinnovate ed arricchite che andranno ad alimentare la redditività e "Revolution", che prenderà il via dopo il 2025 facendo perno su un modello di business che punta a rendere Groupe Renault azienda capofila nella catena del valore della nuova mobilità sostenibile. «Renaulution sposta il focus ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il CEO di GroupeLuca de Meo ha presentato questa mattina con una diretta streaming il" che entro il 2025 mira a spostare la strategia del Gruppo dai volumi al valore. Ilè strutturato in tre fasi che vengono avviate in parallelo: "Resurrection", che fino al 2023 si concentrerà sul recupero dei margini e la generazione di cassa; "Renovation" che si estenderà fino al 2025 e vedrà line-up rinnovate ed arricchite che andranno ad alimentare lae "Revolution", che prenderà il via dopo il 2025 facendo perno su un modello di business che punta a rendere Groupeazienda capofila nella catena del valore della nuova mobilità sostenibile. «sposta il focus ...

