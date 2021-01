Nuova valutazione | boom di partecipanti ai corsi di formazione

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Con la riforma che a dicembre ha archiviato lanumerica nella scuola primaria, il ministero dell’Istruzione ha avviato in questi giorni i primidiper tutto il corpo docente. Il percorso, come annunciato nelle linee guide e nell’ordinanza firmata il 4 dicembre scorso, prevede unadi due anni per portare a pieno regime questa rivoluzione sui criteri della. Lunedì e martedì scorso si sono svolti tre webinar rivolti ai e alle dirigenti scolastiche e a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.