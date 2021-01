MotoGP, Ciabatti: 'Ducati ha sempre trattato tutti i piloti con rispetto' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo aver vinto il titolo costruttori nel 2020, Ducati in questa stagione che inizierà il 28 marzo dal Qatar punta a far tornare a Borgo Panigale anche il titolo piloti e per compiere questa impresa ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo aver vinto il titolo costruttori nel 2020,in questa stagione che inizierà il 28 marzo dal Qatar punta a far tornare a Borgo Panigale anche il titoloe per compiere questa impresa ...

Il direttore sportivo di Ducati ha parlato del passato, del presente e del futuro, andando da Dovizioso ai due piloti attuali, passando per Lorenzo e Stoner ...

