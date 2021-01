Milan, Cucchi: “Kalulu e Leao mi hanno impressionato. Su Ibrahimovic…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo, ha parlato di alcuni giocatori del Milan. L'opinione su Kalulu, Leao e Ibrahimovic Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Riccardo, noto giornalista sportivo, ha parlato di alcuni giocatori del. L'opinione sue Ibrahimovic Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Cucchi: '#Kalulu e @RafaeLeao7 mi hanno impressionato. Su @Ibra_offical...' - #ACMilan #Milan… - ignotoale75 : RT @MilanNewsit: Cucchi: 'Il primo posto del Milan non è casuale. Sorpreso da Leao, Ibra acquisto fondamentale' - Frances76137535 : @CucchiRiccardo Dottor Cucchi. Hanno sofferto Inter , Juve, Milan, Napoli :non può essere casualità :secondo me, l… - Franblasco86f : @CucchiRiccardo Settimana di supplementari dott. Cucchi. Dopo il Milan anche Juve, Inter, Barcellona e Bayern vanno oltre il 90esimo. - infoitsport : Cucchi: 'Il primo posto del Milan non è casuale. Sorpreso da Leao, Ibra acquisto fondamentale' -