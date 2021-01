M5s noi sosteniamo il Conte bis, non c’è ipotesi ter (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'uscita dalla crisi "non è il Conte ter": è questa la linea che è emersa dalle odierne consultazioni interne al Movimento 5 stelle fra le componenti di governo, i capigruppo, i responsabili intermedi in Parlamento. "Il Movimento 5 stelle sostiene il Conte bis", spiegano fonti interne qualificate, e non è disponibile ad oggi a ragionare di subordinate e di altre formule di governo e nemmeno di un rimpastone che si considera tramontato "dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi di ieri".Se ci saranno numeri sufficienti in Parlamento, il M5S ci sarà. Altrimenti si tratterà solo di valutare "come andare alle elezioni a giugno", presumibilmente con un governo di scopo che avrebbe l'incarico di traghettare il Paese alle urne in un momento meno pericoloso dal punto di vista della pandemia di coronavirus. Altre maggioranze, altre formule ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'uscita dalla crisi "non è ilter": è questa la linea che è emersa dalle odierne consultazioni interne al Movimento 5 stelle fra le componenti di governo, i capigruppo, i responsabili intermedi in Parlamento. "Il Movimento 5 stelle sostiene ilbis", spiegano fonti interne qualificate, e non è disponibile ad oggi a ragionare di subordinate e di altre formule di governo e nemmeno di un rimpastone che si considera tramontato "dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi di ieri".Se ci saranno numeri sufficienti in Parlamento, il M5S ci sarà. Altrimenti si tratterà solo di valutare "come andare alle elezioni a giugno", presumibilmente con un governo di scopo che avrebbe l'incarico di traghettare il Paese alle urne in un momento meno pericoloso dal punto di vista della pandemia di coronavirus. Altre maggioranze, altre formule ...

