Le mosse spasmodiche di Renzi sembrano i sussulti dell’agonia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla fine Matteoha portato fino in fondo la sua scellerata operazione volta a togliere di mezzo il governo Conte. Per conoscerne le reali motivazioni ci vorrebbe uno psicanalista di quelli bravi. Parrebbe che alla fine siano stati determinanti l’odio e probabilmente il senso di inferiorità di un politico – che oggi riscuote l’antipatia della grande maggioranza del popolo italiano – nei confronti di un personaggio politico, ma non politicante, che invece in questo anno difficile ne ha saputo attrarre il sostegno, sia pure doverosamente critico. Se però usciamo dalla sfera, inevitabilmente limitata e anche per certi versi malagevole da interpretare, della psicheana, è evidente come ci siano forze economiche, sociali e politiche che a Conte l’avevano giurata e che oggi indubbiamente trarranno enorme soddisfazione dalla defezione di ...