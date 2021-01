Kenya: la scuola Still I Rise apre nella baraccopoli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Kenya: la scuola internazionale Still I Rise apre nello slum di Mathare, baraccopoli alla periferia di Nairobi. Nicolò Govoni racconta all’agenzia Dire l’inaugurazione “Dopo la pandemia, in Kenya oltre quattro miioni di persone sono scivolate sotto la soglia di povertà. L’apertura della nostra scuola internazionale è stata accolta con un entusiasmo che ci ha commosso. Abbiamo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021): lainternazionalenello slum di Mathare,alla periferia di Nairobi. Nicolò Govoni racconta all’agenzia Dire l’inaugurazione “Dopo la pandemia, inoltre quattro miioni di persone sono scivolate sotto la soglia di povertà. L’apertura della nostrainternazionale è stata accolta con un entusiasmo che ci ha commosso. Abbiamo… L'articolo Corriere Nazionale.

eyeonbuy : RT @FairtradeItalia: Lo scorso anno, grazie ai soldi ricavati dal Premio #Fairtrade, @AAAGrowersLtd ha avviato il progetto per la costruzio… - ElenaBrunelli : RT @FairtradeItalia: Lo scorso anno, grazie ai soldi ricavati dal Premio #Fairtrade, @AAAGrowersLtd ha avviato il progetto per la costruzio… - LittleMel92 : RT @FairtradeItalia: Lo scorso anno, grazie ai soldi ricavati dal Premio #Fairtrade, @AAAGrowersLtd ha avviato il progetto per la costruzio… - FairtradeItalia : Lo scorso anno, grazie ai soldi ricavati dal Premio #Fairtrade, @AAAGrowersLtd ha avviato il progetto per la costru… - ADeborahF : “In Kenya abbiamo costruito una scuola internazionale per rifugiati e orfani: così potranno cambiare il mondo”… -