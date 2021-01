John Reilly, morto a 84 anni l’attore di Beverly Hills (Di giovedì 14 gennaio 2021) John Reilly ha interpretato il ruolo del padre di Kelly nella celebre serie degli anni Novanta, Beverly Hills 90210. (Web)l’attore americano, celebre per aver interpretato il ruolo del padre di Kelly in Beverly Hills 90210 e per aver recitato per 10 anni nella nota serie TV General Hospital, è morto all’età di 84 anni nella sua casa. A dare il triste annuncio è stata la figlia dell’attore Caitlin Reilly, nota influencer negli Stati Uniti. Leggi anche -> Bye Bye Germany, il film tratto da una storia vera? John Reilly, morto l’attore di Beverly ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha interpretato il ruolo del padre di Kelly nella celebre serie degliNovanta,90210. (Web)americano, celebre per aver interpretato il ruolo del padre di Kelly in90210 e per aver recitato per 10nella nota serie TV General Hospital, èall’età di 84nella sua casa. A dare il triste annuncio è stata la figlia delCaitlin, nota influencer negli Stati Uniti. Leggi anche -> Bye Bye Germany, il film tratto da una storia vera?di...

zazoomblog : Beverly Hills 90210: Addio al “Padre di Kelly” È Morto John Reilly - #Beverly #Hills #90210: #Addio #“Padre - TweetNotizie : John Reilly, addio a uno dei volti più noti di 'General Hospital' - NATOlizer : È morto John Reilly, il padre della ricca Kelly in «Beverly Hills 90210» - infoitcultura : Addio a John Reilly, il papà di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210 - infoitcultura : Addio a John Reilly, il papà di Kelly in Beverly Hills 90210 -