Italia Viva teme il 'Papeete' renziano dopo la chiusura del Pd: 'Vogliono distruggerci' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Del resto, come risulta a Globalist da fonti vicine al partito democratico, già nelle settimane scorse parlamentari di Italia Viva avevano manifestato la volontà di abbandonare Renzi e tornare 'a ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Del resto, come risulta a Globalist da fonti vicine al partito democratico, già nelle settimane scorse parlamentari diavevano manifestato la volontà di abbandonare Renzi e tornare 'a ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - Gianni81979496 : Ha ragione @marcotravaglio. Anche se si rattoppasse lo strappo, avremmo sempre un gatto attaccato ai coglioni. Ita… - mecca_salvatore : RT @fattoquotidiano: Crisi di Governo, Andrea Orlando (Pd): “Italia viva getta il Paese nell’incertezza. Siamo preoccupati per il salto nel… -