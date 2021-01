Il nuovo trailer di New Pokémon Snap svela la data di uscita su Nintendo Switch

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) I mostriciattoli tascabili di casasono pronti a tornare suLite con New. Non si tratta però di un’avventura ibrida come l’esperimento Let’s Go o di un classico gioco di ruolo come i più recentiSpada eScudo, ma di un’esperienza in cui potremo fotografare proprio le creature di Game Freak. Esperienza che, come ufficializzato dalla “grande N” nelvisibile poco più in basso, sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021. Con tanto di preordini aperti dalla giornata di oggi suleShop. È il momento di esplorare la regione di Lentil con le sue numerose e bellissime isole in New ...