Flash News del 14 Gennaio 2021

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo il ritiro dal Governo dei Ministri di Italia Viva la crisi è aperta, anche se non ancora formalizzata. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non sale al Quirinale e dice “è un grave danno al Paese, ho fatto di tutto per evitare lo strappo in piena pandemia” e c’è attesa per il Consiglio dei Ministri sullo scostamento di bilancio; E’ stato Matteo Renzi a rompere e pure lascia un canale aperto, dicendo “non ho preclusioni su Conte”. Per il Segretario del Partito Democratico, Zingaretti, no ad accordi con la Destra Sovranista. Dai 5 Stelle, Di Maio fa appello alla responsabilità; Il Centro Destra chiede a Conte di chiarire in Parlamento e dice “niente stampelle al Governo, senza una maggioranza si vada al voto”, smentita la nascita di un gruppo di responsabili; Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo Stato di Emergenza legato al Coronavirus fino alla fine di Aprile. ...