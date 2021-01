Fiorentina, ko con onore. Conferme sulla lunga strada per crescere (Di giovedì 14 gennaio 2021) C'è mancato poco che la Fiorentina si giocasse la qualificazione di coppa ai rigori, con Terracciano già protagonista nei supplementari. Dispiace perché la squadra ha preso le misure all'Inter ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 gennaio 2021) C'è mancato poco che lasi giocasse la qualificazione di coppa ai rigori, con Terracciano già protagonista nei supplementari. Dispiace perché la squadra ha preso le misure all'Inter ...

acffiorentina : Il 7 gennaio di 34 anni fa nasceva Davide Astori: #DA13 per sempre con noi ?? #ForzaViola #Fiorentina - pisto_gol : Fio-Int 1:2 Con un gol di Lukaku al minuto 119’ l’Inter batte la Fiorentina e va ai quarti di CItalia con il Milan.… - marcoconterio : ???? Pol Lirola a un passo dall'addio alla #Fiorentina: intesa in vista con l'#OM per il prestito con diritto di risc… - elisabettap38 : RT @mikkenburgh: @Moonlightshad1 Si con la differenza che conte lo fa per motivi di lavoro Renzi per guardare la fiorentina Noi italiani si… - STOCALCIO1 : ???? #Duncan saluta la #Fiorentina ed è pronto per ricominciare dal #Cagliari: Il centrocampista va al club sardo in… -