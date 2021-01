Cyberpunk 2077 | versione next gen e DLC in arrivo nel 2021

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il co-fondatore di CD Projekt Red illustra la roadmap degli aggiornamenti diretti a, oltre all’update per lagen Nella storia del gaming è davvero difficile ritrovare una situazione simile a quella fatta registrare da, ovvero quella di un gioco tormentato da una miriade di problemi, tutti regolarmente documentati, oltre che ammessi dagli stessi sviluppatori, e che hanno portato ad una serie di azioni legali. Dal giorno del debutto, lo scorso 10 dicembre, i membri di CD Projekt Red non si sono nascosti dietro ad un dito, ed hanno apertamente ammesso le lacune della produzione, oltre ad annunciare tutta una serie di iniziative mirate a soddisfare in pieno le aspettative dell’utenza, a cui si andrà ad aggiungere la...

Ecco la roadmap di Cyberpunk 2077 per questo 2021, che CD Projekt Red sfrutterà essenzialmente per sistemare il lancio disastroso del gioco ...