Covid, la Cina nega l’ingresso a due membri dell’Oms positivi al test sierologico. “Ci atteniamo a regole rigorose” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Cina ha negato l’ingresso a due membri del team investigativo sul Covid-19 dell’Oms dopo che sono risultato positivi al test sierologico sugli anticorpi fatti a Singapore. Ad anticipare la notizia è il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Gli altri 15 componenti della delegazione, invece, hanno raggiunto come da programma la città di Wuhan con il compito di indagare sull’origine del Covid-19. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha commentato la vicenda riferendo che la Cina si atterrà “rigorosamente” ai requisiti di prevenzione anti contagio. “I requisiti rilevanti per il controllo della prevenzione delle epidemie saranno applicati rigorosamente”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lahatoa duedel team investigativo sul-19dopo che sono risultatoalsugli anticorpi fatti a Singapore. Ad anticipare la notizia è il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Gli altri 15 componenti della delegazione, invece, hanno raggiunto come da programma la città di Wuhan con il compito di indagare sull’origine del-19. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha commentato la vicenda riferendo che lasi atterrà “rigorosamente” ai requisiti di prevenzione anti contagio. “I requisiti rilevanti per il controllo della prevenzione delle epidemie saranno applicati rigorosamente”, ha detto ...

