Corbo: il Napoli deve porsi il dubbio del doppio mediano nel 4-2-3-1 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Su Repubblica Napoli Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli in Coppa Italia sull’Empoli e i problemi con cui deve fare i conti la squadra di Gattuso. “Da nove partite il Napoli ne prende almeno una. Una tendenza che contraddice le sue ambizioni, ma anche l’equilibrio che si era dato attraverso il mercato acquistando quel toro saggio e possente di Bakayoko”. L’Empoli ha dominato a centrocampo. Bajrami agisce in libertà. “Chi gliela concede? È lui quindi che segnala la prima criticità del Napoli, carente in quella zona affidata a Lobotka, presto sostituito da Gattuso. La catena di destra del Napoli è spesso la più debole. Impegna Lozano altre volte e ieri Politano in rientri affannosi, scopre Di Lorenzo troppo largo nel marcare dopo lo splendido gol all’inizio, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Su RepubblicaAntoniocommenta la vittoria delin Coppa Italia sull’Empoli e i problemi con cuifare i conti la squadra di Gattuso. “Da nove partite ilne prende almeno una. Una tendenza che contraddice le sue ambizioni, ma anche l’equilibrio che si era dato attraverso il mercato acquistando quel toro saggio e possente di Bakayoko”. L’Empoli ha dominato a centrocampo. Bajrami agisce in libertà. “Chi gliela concede? È lui quindi che segnala la prima criticità del, carente in quella zona affidata a Lobotka, presto sostituito da Gattuso. La catena di destra delè spesso la più debole. Impegna Lozano altre volte e ieri Politano in rientri affannosi, scopre Di Lorenzo troppo largo nel marcare dopo lo splendido gol all’inizio, ...

napolista : Corbo: il Napoli deve porsi il dubbio del doppio mediano nel 4-2-3-1 Su Repubblica Napoli. Il Napoli deve trovare i… - napolista : Corbo: #Gattuso riconosce la fase grigia del Napoli ma ha l’ingenuità di spiegarla con tesi improbabili Su Repubbli… - sscalcionapoli1 : Corbo: 'Napoli squadra equilibrata ma si incarta in un modulo che non va bene' #ForzaNapoliSempre - Alessandrolux : L’ANALISI – Corbo: “Napoli squadra equilibrata ma si incarta in un modulo che non va bene” - Alessandrolux : L’ANALISI – Corbo: “Napoli squadra equilibrata ma si incarta in un modulo che non va bene” - -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Napoli Corbo: Gattuso riconosce la fase grigia del Napoli ma ha l'ingenuità di spiegarla con tesi improbabili IlNapolista