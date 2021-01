Conte decide di andare alla conta in Parlamento e Mastella dice: “Mi stanno chiamando” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sulla crisi di Governo aperta dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, interviene l’ex Ministro della Giustizia Clemente Mastella chiamato in causa dallo stesso Premier. Se da settimane il braccio di ferro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva si era giocato in una sorta di “guerra fredda”, da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sulla crisi di Governo aperta dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, interviene l’ex Ministro della Giustizia Clementechiamato in causa dallo stesso Premier. Se da settimane il braccio di ferro tra il Presidente del Consiglio Giuseppee il leader di Italia Viva si era giocato in una sorta di “guerra fredda”, da L'articolo proviene da Leggilo.org.

CarloCalenda : Nel 2018 Conte un’oscuro avvocato diventa PDC di un Gov. Lega 5S. Per la sinistra è il “burattino di Salvini”. Nel… - ES1670 : RT @hagakure_jfp: #Renzi per ora ha vinto. #Conte per ora non ha ancora perso. Renzi non ha fretta. Conte sì. Renzi decide da solo. Conte n… - tazio_c : RT @CarloCalenda: Nel 2018 Conte un’oscuro avvocato diventa PDC di un Gov. Lega 5S. Per la sinistra è il “burattino di Salvini”. Nel 2019 C… - MBattistina : @anari56 Oramai l’imperatore Conte decide anche quello che pensiamo - Stefano_Gri : RT @CarloCalenda: Nel 2018 Conte un’oscuro avvocato diventa PDC di un Gov. Lega 5S. Per la sinistra è il “burattino di Salvini”. Nel 2019 C… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte decide Mattarella riceve Conte: «Uscire dallo stato di incertezza» Il Sole 24 ORE Governo, Giuseppe Conte pronto a riferire lunedì alla Camera e martedì al Senato

Governo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a riferire lunedì alla Camera e martedì al Senato in merito all'attuale crisi ...

Conte a Mattarella: chiarimento politico in Parlamento

Il capo dello Stato ha preso atto della decisione di andare alla Camere per un chiarimento politico. Pd e M5S blindano il premier e aprono alla ricerca di "costruttori" ...

Governo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a riferire lunedì alla Camera e martedì al Senato in merito all'attuale crisi ...Il capo dello Stato ha preso atto della decisione di andare alla Camere per un chiarimento politico. Pd e M5S blindano il premier e aprono alla ricerca di "costruttori" ...