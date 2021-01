Colpo di scena, Franceschini ufficializza la caccia ai responsabili in Parlamento (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel primo giorno di crisi di governo è il Partito democratico a giocare d’anticipo sulle altre forze di maggioranza tentando di dettare la linea per uscire dallo stallo politico. E lo fa con le parole di Dario Franceschini, intervenuto all’ufficio politico del partito dopo la relazione del segretario Nicola Zingaretti: «Le maggioranze, in un sistema non più bipolare, si cercano e si costruiscono in Parlamento, è già avvenuto due volte in questa legislatura, e non c’è niente di male nel dialogare apertamente e alla luce del sole con forze politiche disponibili a sostenere un governo europeista in grado di gestire l’emergenza sanitaria, il Recovery e di approvare una legge elettorale su base proporzionale». È partita, dunque, la caccia ai cosiddetti «responsabili»: senatori e deputati che vogliano supportare un nuovo ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel primo giorno di crisi di governo è il Partito democratico a giocare d’anticipo sulle altre forze di maggioranza tentando di dettare la linea per uscire dallo stallo politico. E lo fa con le parole di Dario, intervenuto all’ufficio politico del partito dopo la relazione del segretario Nicola Zingaretti: «Le maggioranze, in un sistema non più bipolare, si cercano e si costruiscono in, è già avvenuto due volte in questa legislatura, e non c’è niente di male nel dialogare apertamente e alla luce del sole con forze politiche disponibili a sostenere un governo europeista in grado di gestire l’emergenza sanitaria, il Recovery e di approvare una legge elettorale su base proporzionale». È partita, dunque, laai cosiddetti «»: senatori e deputati che vogliano supportare un nuovo ...

