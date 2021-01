Chi è Nino Rossi: età, altezza e carriera dell’ospite d’onore di MasterChef Italia 10 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi è Nino Rossi, lo chef e proprietario del ristorante Italiano Qafiz che approda come ospite d’onore a MasterChef Italia 10. Un brillante chef tutto pepe che ama definirsi uno strappo alle regole tradizionali ed anche sempre pronto a rompere gli schemi per costruirne di nuovi attraverso rivisitazioni della Calabria che è stata e di quella che sarà. Il suo ristorante, famosissimo in tutta Italia, è il Qafiz che trae origine da un termine araba per quantificare il volume. Recentemente ha cambiato location trasferendosi a Villa Zerbi a Taurianova (in provincia di Reggio Calabria). E’ un accanito estimatore della tradizione e delle passioni calabresi che porta da anni in cucina e che è sempre pronto a mostrare al mondo. Chi è Nino Rossi? ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi è, lo chef e proprietario del ristoranteno Qafiz che approda come ospite10. Un brillante chef tutto pepe che ama definirsi uno strappo alle regole tradizionali ed anche sempre pronto a rompere gli schemi per costruirne di nuovi attraverso rivisitazioni della Calabria che è stata e di quella che sarà. Il suo ristorante, famosissimo in tutta, è il Qafiz che trae origine da un termine araba per quantificare il volume. Recentemente ha cambiato location trasferendosi a Villa Zerbi a Taurianova (in provincia di Reggio Calabria). E’ un accanito estimatore della tradizione e delle passioni calabresi che porta da anni in cucina e che è sempre pronto a mostrare al mondo. Chi è? ...

