Black Lives Matter, proteste e disordini a Bruxelles: attaccata anche l'auto del re Filippo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bruxelles, 14 gen – Le manifestazioni Black Lives Matter "approdano" anche in Europa: ieri centinaia di persone a Bruxelles hanno messo a ferro e fuoco la città attaccando persino l'automobile del re. Le proteste si sono diffuse a seguito della morte di un uomo di colore mentre era sotto arresto. Cartelli Black Lives Matter e sassi sull'auto del re I manifestati belgi, molti dei quali portavano cartelli con la scritta Black Lives Matter, hanno attaccato l'auto del re Filippo, mentre il monarca era all'interno, nel contesto dei violenti disordini che hanno infiammato la notte di ...

