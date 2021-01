Barcellona, esami per Messi dopo il problema al ginocchio: finale di Supercoppa a rischio (Di giovedì 14 gennaio 2021) La presenza di Leo Messi per la finale di Supercoppa di Spagna è a forte rischio. L’attaccante argentino del Barcellona si è sottoposto in queste ore ad accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio. Nello staff medico blaugrana c’è però pessimismo per una presenza di Messi nel match che vedrà Ansu Fati e compagni di scena contro una tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Il Barcellona ieri ha battuto in semifinale la Real Sociedad solo dopo i calci di rigore, 1-1 al 90?, privo del suo capitano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) La presenza di Leoper ladidi Spagna è a forte. L’attaccante argentino delsi è sottoposto in queste ore ad accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio al. Nello staff medico blaugrana c’è però pessimismo per una presenza dinel match che vedrà Ansu Fati e compagni di scena contro una tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Ilieri ha battuto in semila Real Sociedad soloi calci di rigore, 1-1 al 90?, privo del suo capitano. SportFace.

