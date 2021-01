Variante Covid: in Abruzzo decine di casi, il primo nel Chietino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Coronavirus, paziente di Chieti positivo alla 'Variante inglese' 26 dicembre 2020 Diverse decine di casi di coronavirus da sospette varianti, compresa quella inglese, sono state rilevate ultimamente ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Coronavirus, paziente di Chieti positivo alla 'inglese' 26 dicembre 2020 Diversedidi coronavirus da sospette varianti, compresa quella inglese, sono state rilevate ultimamente ...

