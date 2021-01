Uno dei più grandi mercati criminali del dark web è stato smantellato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pagina iniziale di darkMarket sotto sequestro (immagine: Europol)darkMarket, uno dei più grandi mercati per traffici illeciti del dark web, è stato sequestrato e messo offline. L’Europol ha annunciato che l’operazione internazionale, a cui hanno partecipato le forze dell’ordine di Germania, Australia, Danimarca, Moldavia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti, con la collaborazione tecnica e il supporto operativo dell’agenzia europea che coopera sul fronte della lotta al crimine, ha portato anche all’individuazione e all’arresto da parte della polizia della città tedesca di Oldenburg di un cittadino di nazionalità australiana, ritenuto il coordinatore della piattaforma. L’uomo è stato fermato al confine tra Germania e Danimarca nel weekend. Il sito contava oltre mezzo ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pagina iniziale diMarket sotto sequestro (immagine: Europol)Market, uno dei piùper traffici illeciti delweb, èsequestrato e messo offline. L’Europol ha annunciato che l’operazione internazionale, a cui hanno partecipato le forze dell’ordine di Germania, Australia, Danimarca, Moldavia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti, con la collaborazione tecnica e il supporto operativo dell’agenzia europea che coopera sul fronte della lotta al crimine, ha portato anche all’individuazione e all’arresto da parte della polizia della città tedesca di Oldenburg di un cittadino di nazionalità australiana, ritenuto il coordinatore della piattaforma. L’uomo èfermato al confine tra Germania e Danimarca nel weekend. Il sito contava oltre mezzo ...

