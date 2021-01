Traffico Roma del 13-01-2021 ore 19:00 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

muoversintoscan : ??? In #A1, coda di 2 km incidente risolto e traffico regolare tra #Firenze #Impruneta e #Firenze sud in direzione R… - aldo_rovi : RT @GiuseppeSottil6: I ristoratori campani bloccano l'uscita autostradale Caserta-Roma all'altezza di Caianello. Dispiace per chi si trova… - at_arnould : RT @GiuseppeSottil6: I ristoratori campani bloccano l'uscita autostradale Caserta-Roma all'altezza di Caianello. Dispiace per chi si trova… - lupoamaro : RT @GiuseppeSottil6: I ristoratori campani bloccano l'uscita autostradale Caserta-Roma all'altezza di Caianello. Dispiace per chi si trova… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-01-2021 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico a Roma, la Capitale centra il podio: performance peggiori solo per Palermo e Genova RomaToday Bloccata l'Autostrada A1, ristoratori in protesta: "Vogliamo lavorare" (Video)

La Campania è in zona gialla, bar e ristoranti possono effettuare servizio al tavolo fino alle ore 18. “Vogliamo solo lavorare” è la risposta a chi gli chiede il perchè del blocco del traffico. A caus ...

Droga contro la fatica per i bengalesi dei cantieri navali di Marghera

A processocinque bengalesi nell’ambito dell’inchiesta in cui carabinieri avevano sequestrato oltre 30 mila pastiglie di Yaba, potente stupefacente distribuito tra gli operai ...

La Campania è in zona gialla, bar e ristoranti possono effettuare servizio al tavolo fino alle ore 18. “Vogliamo solo lavorare” è la risposta a chi gli chiede il perchè del blocco del traffico. A caus ...A processocinque bengalesi nell’ambito dell’inchiesta in cui carabinieri avevano sequestrato oltre 30 mila pastiglie di Yaba, potente stupefacente distribuito tra gli operai ...