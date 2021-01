Traffico Roma del 13-01-2021 ore 08 | 30

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso interamente su tutte le strade entrata in città abbiamo incolonnamenti sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio stessa situazione sulla Trionfale concludi Ottavia Monte Mario sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Flaminia Labaro il bivio di Tor di Quinto ci sono cose anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila a partire dall’uscita di Viale Palmiro Togliatti vicino alla tangenziale est in tangenziale code a tratti dall’uscita di Ponte delle Valli sino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico così anche tra la galleria Giovanni XXIII e Tor di Quinto verso San Giovanni per quanto riguarda il raccordo restano continua carreggiata esterna tra la Prenestina il vivo con laL’Aquila e rallentamenti con possibili ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??? #autostrade #incidente - A1 Roma Firenze ? TRAFFICO BLOCCATO AL KM 561 ALTEZZA BIVIO A24 ROMA TERAMO IN ENTRA… - FerrovieInfo : ?? Problematica risolta nei tempi previsti. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Umbria #RFI #Trenitalia… - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #Incidente - A1 Roma Firenze ? TRAFFICO BLOCCATO AL KM 561 ALTEZZA BIVIO A24 ROMA TERAMO IN ENTRA… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa incidente tra Allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e A1 Svincolo Guido… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Camion con i freni in avaria bloccato all’incrocio tra via Roma e via Valdarni a Castelnuovo di Garfagnana. Traffico bloccato ieri alle 7, quando il Tir, carico di cemento liquido proveniente da Lucca ...Il Mit sta creando un pool di tecnici per rimediare ai ritardi nei controlli. Aspi studia rimborsi generalizzati per tempi di percorrenza eccessivi ...