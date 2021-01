The Last of Us e l'easter egg nel prologo trovato dopo sette anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante siano passati quasi otto anni dall'uscita di The Last of Us, la community del gioco a quanto pare non è riuscita a trovare tutti i riferimenti e gli easter egg presenti nel gioco perché uno streamer ne ha trovato uno che a molti è evidentemente sfuggito. Dove si trova? Proprio nel prologo. Sappiamo tutti quanto il prologo di The Last of Us sia straziante dal punto di vista emotivo. Ebbene, è proprio durante le prime battute di questa sezione di gioco che troviamo l'easter egg. All'interno della camera da letto di Joel infatti c'è la TV accesa: in un frangente possiamo notare una formica infettata dal fungo Cordyceps. Come spiegato dallo streamer Anthony Calabrese, per dare uno sguardo a questo easter egg bisogna avviare The ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante siano passati quasi ottodall'uscita di Theof Us, la community del gioco a quanto pare non è riuscita a trovare tutti i riferimenti e gliegg presenti nel gioco perché uno streamer ne hauno che a molti è evidentemente sfuggito. Dove si trova? Proprio nel. Sappiamo tutti quanto ildi Theof Us sia straziante dal punto di vista emotivo. Ebbene, è proprio durante le prime battute di questa sezione di gioco che troviamo l'egg. All'interno della camera da letto di Joel infatti c'è la TV accesa: in un frangente possiamo notare una formica infettata dal fungo Cordyceps. Come spiegato dallo streamer Anthony Calabrese, per dare uno sguardo a questoegg bisogna avviare The ...

hanloyal : @seungbvn the last tho HSJAJAHAHAHA - Eurogamer_it : Dopo sette anni è stato trovato un nuovo easter egg in #TheLastofUs. - badtasteit : Craig Mazin lancia un conto alla rovescia su Twitter, novità in vista per #TheLastofUs? - namyutingi : not to be the usual me ma haechan in faded in my last song mi sta ridando un po' quello che mi ha tolto la sm quand… - MattGarvey1981 : RT @sambo75gizmo1: ??NEW VIDEO??I Review The Last Ronin! By @kevineastman86 Peter Laird @TomWaltz @BISHART Esau,Isacc Escorza, Samuel Plata,E… -