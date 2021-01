Supercoppa, rinvio di Juventus-Napoli: il comunicato ufficiale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arriva il comunicato ufficiale sulla richiesta di rinvio della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli in programma il 20 gennaio Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivato anche il comunicato ufficiale sulla richiesta di rinvio di Juventus-Napoli: De Laurentiis ha chiesto lo slittamento della Supercoppa italiana. A confermarlo è la nota pubblicata dal club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arriva ilsulla richiesta didellaitaliana train programma il 20 gennaio Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivato anche ilsulla richiesta didi: De Laurentiis ha chiesto lo slittamento dellaitaliana. A confermarlo è la nota pubblicata dal club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

