Stati Uniti, Pence non applicherà il 25esimo emendamento. Si va verso l'impeachment. Trump in Texas: "Ridicolo" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mike Pence non invocherà il 25esimo emendamento per rimuovere Donald Trump dal suo ruolo. "Non è nell'interesse del Paese e creerebbe un un terribile precedente", ha scritto il vicepresidente in una nota inviata alla speaker della Camera Nancy Pelosi, mentre nell'aula era in corso la discussione che chiedeva a Pence di applicare l'emendamento. La risoluzione, ormai inutile dopo lo "schiaffo" di Pence, è stata approvata con 223 voti favorevoli e 205 contrari. Il no di Pence, però, spiana la strada alla procedura di impeachment, la seconda nei confronti di Trump, per "istigazione all'insurrezione". Si riferisce all'assalto al Congresso del 6 gennaio. L'avvio della procedura potrebbe essere votata già entro la fine settimana alla Camera ...

