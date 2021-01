Slitta per il ghiaccio e finisce nella scarpata con l'auto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cantagallo (Prato), 13 gennaio 2021 - A causa del ghiaccio ha perso il controllo dell'auto ed è finta nella scarpata: protagonista dell'incidente una donna di 48 anni, oggi intorno alle 18 a Migliana . Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cantagallo (Prato), 13 gennaio 2021 - A causa delha perso il controllo dell'ed è finta: protagonista dell'incidente una donna di 48 anni, oggi intorno alle 18 a Migliana .

lorepregliasco : Slitta la conferenza stampa di Renzi, che era prevista per le 17.30 #crisidigoverno - MX_Thor85 : RT @MondoXbox: Elite Dangerous: l'update Odyssey slitta a fine anno per console - qn_lanazione : Slitta per il ghiaccio e finisce nella scarpata con l'auto #Prato - MondoXbox : Elite Dangerous: l'update Odyssey slitta a fine anno per console - ReggioPress : Asp, slitta per il Covid il piano di rientro -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta per Slitta per il ghiaccio e finisce nella scarpata con l'auto La Nazione Slitta di un giorno l'approvazione definitiva del Piano casa

Durante la disucssione strappo della Lega: Giunta sotto di 2 voti e bocciato l'emendamento sulle opere di urbanizzazione in aree a rischio ...

Impianti sciistici, ad Abetone e Cutigliano fa paura il nuovo rinvio

Federfuni: «Abbiamo soddisfatto tutte le richieste». La Società funivie: perdite per quattro milioni, ristori di 40mila euro ...

Durante la disucssione strappo della Lega: Giunta sotto di 2 voti e bocciato l'emendamento sulle opere di urbanizzazione in aree a rischio ...Federfuni: «Abbiamo soddisfatto tutte le richieste». La Società funivie: perdite per quattro milioni, ristori di 40mila euro ...