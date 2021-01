Roma, la denuncia del farmacista di Piazza Vittorio: “Io, vessato e minacciato” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Tutti i giorni sono minacciato e vessato. Lavoro con l’ansia specialmente quando non ci sono, anche perché durante il lockdown abbiamo avuto diverse aggressioni. Il mio personale è formato quasi da tutte donne e sento la responsabilità di difendere il territorio”. Parla all’agenzia Dire Giuseppe Longo, storico farmacista di Piazza Vittorio, che continua a denunciare la situazione di degrado che investe il Rione Esquilino, ma non solo. “La parte più difficile del mio mestiere è mettermi a disposizione e a tutela del cittadino- aggiunge- per me i cittadini sono tutti uguali, poveri, ricchi, fortunati o sfortunati. Purtroppo però in questo periodo sono tantissime le persone che vivono per strada alla mercè di qualunque situazione e che stanno portando il quartiere al collasso. Dopo lo sgombero dei clochard da Castro Pretorio, questi- ricorda Longo- in buona parte, si sono trasferiti sotto i portici con le conseguenze che possiamo immaginare dal punto di vista igienico sanitario e pandemico“. Escrementi, cassonetti incendiati, gazebo del Covid test occupato di notte e usato come ‘latrina’. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Tutti i giorni sono minacciato e vessato. Lavoro con l’ansia specialmente quando non ci sono, anche perché durante il lockdown abbiamo avuto diverse aggressioni. Il mio personale è formato quasi da tutte donne e sento la responsabilità di difendere il territorio”. Parla all’agenzia Dire Giuseppe Longo, storico farmacista di Piazza Vittorio, che continua a denunciare la situazione di degrado che investe il Rione Esquilino, ma non solo. “La parte più difficile del mio mestiere è mettermi a disposizione e a tutela del cittadino- aggiunge- per me i cittadini sono tutti uguali, poveri, ricchi, fortunati o sfortunati. Purtroppo però in questo periodo sono tantissime le persone che vivono per strada alla mercè di qualunque situazione e che stanno portando il quartiere al collasso. Dopo lo sgombero dei clochard da Castro Pretorio, questi- ricorda Longo- in buona parte, si sono trasferiti sotto i portici con le conseguenze che possiamo immaginare dal punto di vista igienico sanitario e pandemico“. Escrementi, cassonetti incendiati, gazebo del Covid test occupato di notte e usato come ‘latrina’.

