Renzi, l’ex-tutto che va d’accordo solo con se stesso (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Renzi non ci sta a restare nell’ombra in questa fase epocale: vuol mettere anche la sua firma nell’uscita del Paese dalla crisi da vantare alla prossima tornata elettorale. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021)non ci sta a restare nell’ombra in questa fase epocale: vuol mettere anche la sua firma nell’uscita del Paese dalla crisi da vantare alla prossima tornata elettorale. su Notizie.it.

NadiaGrmn : RT @luisarizzitelli: Non so se mi fa più pena l’arringa di #Renzi per scrollarsi di dosso l’immagine di politico irresponsabile egotico che… - mumba_ex : Ma quanto vi garberà fare di tutta l’erba un fascio. Friendly reminder: Renzi NON è Toscana, anche a noi sta sui coglioni - viaggioakatman1 : Diciamoci la verità, almeno mezza nazione pensa che Boschi sia l'ex amante di Renzi e sia lì per grazia ricevuta. N… - itsBeaverhausen : @BruxeLollo @mbartolotta63 @alexchicchi Ti prego, Renzi e la parola compromesso sono due rette parallele che non si… - laura_lavespa : RT @luisarizzitelli: Non so se mi fa più pena l’arringa di #Renzi per scrollarsi di dosso l’immagine di politico irresponsabile egotico che… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi l’ex Renzi, affondo su Conte: «Il Recovery plan è un collage senz’anima: senza accordo Italia viva lascerà il... Corriere della Sera