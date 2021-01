Nella notte via libera al Recovery Plan | ma la crisi è dietro l’angolo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè stato approvato dal Consiglio dei ministritra martedì e mercoledì. E, come Matteo Renzi aveva anticipato, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, le ministre di Italia Viva si sono astenute perché le loro richieste sul Mes non sono state accettate. Le ministre renziane hanno definito “incomprensibile” la rinuncia al fondo salva-stati. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato: “Il Mes non è compreso nel next generation, non è questa la sede per discutere il punto” e ha accusato Iv di speculare sul numero dei decessi in Italia per invocare l’attivazione del Fondo. La decisione di Renzi è arrivata dopo una serie di stoccate reciproche con Conte che si sono ‘momentaneamente’ concluse sulla linea dello scontro totale e la conferenza stampa convocata da Renzi per mercoledì pomeriggio ...