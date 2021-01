Milan e Calhanoglu alla resa dei conti: oggi l’incontro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Previsto oggi l’incontro con l’agente Gordon Stipic per discutere la permanenza di Calhanoglu al Milan. Ecco cosa aspettarsi. Il Milan è reduce da un importante successo in Coppa Italia, maturato ai rigori contro il Torino ieri sera, con la firma finale siglata da Calhanoglu con una trasformazione precisa dagli 11 metri. Ma è un’altra la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Previstocon l’agente Gordon Stipic per discutere la permanenza dial. Ecco cosa aspettarsi. Ilè reduce da un importante successo in Coppa Italia, maturato ai rigori contro il Torino ieri sera, con la firma finale siglata dacon una trasformazione precisa dagli 11 metri. Ma è un’altra la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Milan, incontro nelle prossime ore con l'agente di #Calhanoglu (in arrivo in Italia): fiducia per il rinnovo. Dopo… - DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, contatto anche con gli agenti di #Pavoletti. Atteso in Italia #Stipic per parlare di… - Gazzetta_it : Servono i rigori per domare il #Torino. Di #Calhanoglu il gol vittoria, #Milan ai quarti di #CoppaItalia - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DiMarzio: '#Tomori bloccato dai rossoneri. Su #Calhanoglu...' - #ACMilan #Milan #SempreMilan h… - pccpla : RT @cmdotcom: #MilanTorino, le pagelle di CM: #Tatarusanu eroe per una notte, che partita di #Kalulu. #Calhanoglu sempre decisivo https://t… -