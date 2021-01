Manchester City, occhi su Locatelli per il centrocampo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Manuel Locatelli in Premier League? Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ il Manchester City avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista del Sassuolo. Corteggiato dalla Juventus e anche dal Milan per un suo possibile ritorno in rossonero, attorno a Locatelli ora sono da segnalare anche le sirene estere con un estimatore di lusso. Pep Guardiola, tecnico del City, starebbe pensando proprio al 23enne per rafforzare il proprio centrocampo e i rumors sono ormai sempre più insistenti in Gran Bretagna. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Manuelin Premier League? Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ ilavrebbe puntato glisul centrocampista del Sassuolo. Corteggiato dalla Juventus e anche dal Milan per un suo possibile ritorno in rossonero, attorno aora sono da segnalare anche le sirene estere con un estimatore di lusso. Pep Guardiola, tecnico del, starebbe pensando proprio al 23enne per rafforzare il proprioe i rumors sono ormai sempre più insistenti in Gran Bretagna. SportFace.

BetclicPortugal : Quarta-feira! ???? Athletic Bilbau - Barcelona ???? St. Etienne - PSG ???? Sampdoria - Inter ???? AC Milan - Juventus… - sportface2016 : #ManCity | Occhi su #Locatelli per il centrocampo - thekingsalo : L'interesse del Manchester City per #Locatelli non mi stupisce per nulla (Daily Mail). Giocatore di qualità e quant… - d_qu : RT @gaetano_meduri: Il Manchester City di Pep Guardiola offre 30 milioni per Locatelli. Siamo sorpresi? Ovviamente no. @leleadani - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dall'Inghilterra - Locatelli piace al Manchester City: pronti 30 milioni? -