Mamma Fariba sulla figlia Giulia Salemi e Pierpaolo: “Non so se possiamo parlare di innamoramento” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mamma Fariba alla fine rompe il silenzio e scegli di dire la sua su quello che sta succedendo al GF VIP 5. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e ormai si possono considerare una coppia a tutti gli effetti. La famiglia di Pierpaolo, in particolar modo la madre e il fratello, hanno espresso il loro pensiero su questa storia d’amore. Quello che è emerso è che preferivano l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Al contrario, il padre di Giulia Salemi ha dato il via libera alla relazione perché vede la felicità negli occhi di sua figlia. Poche ore fa è arrivata anche l’opinione di Fariba, la Mamma dell’influencer. Andiamo a vedere che cosa ne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 gennaio 2021)alla fine rompe il silenzio e scegli di dire la sua su quello che sta succedendo al GF VIP 5.Pretelli sono sempre più uniti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e ormai si possono considerare una coppia a tutti gli effetti. La famiglia di, in particolar modo la madre e il fratello, hanno espresso il loro pensiero su questa storia d’amore. Quello che è emerso è che preferivano l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Al contrario, il padre diha dato il via libera alla relazione perché vede la felicità negli occhi di sua. Poche ore fa è arrivata anche l’opinione di, ladell’influencer. Andiamo a vedere che cosa ne ...

giuliasalemy_ : RT @sonoesaurita_: Mamma Fariba non ha sbagliato una parola. Ha pure cercato di giustificare la mamma di Pierpaolo. C h a p e a u. #pre… - rose93784886 : RT @giuls86358202: Mamma Fariba e papà Mario >>>>>> tutto il resto #prelemi - dobrevsunicorns : @princiau1 Che li sono persa? Che dice mamma Fariba? - annapellecchia4 : RT @sonoesaurita_: Mamma Fariba non ha sbagliato una parola. Ha pure cercato di giustificare la mamma di Pierpaolo. C h a p e a u. #pre… - Aringa94 : RT @sonoesaurita_: Mamma Fariba non ha sbagliato una parola. Ha pure cercato di giustificare la mamma di Pierpaolo. C h a p e a u. #pre… -

