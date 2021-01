Made in Italy, la serie debutta in tv: un tuffo nella moda anni ’70 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arriva in prima serata una nuova serie, Made in Italy, sulla moda italiana negli anni settanta. Le protagoniste sono volti noti della televisione. Made in Italy sbarca questa sera, su… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arriva in prima serata una nuovain, sullaitaliana neglisettanta. Le protagoniste sono volti noti della televisione.insbarca questa sera, su… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - LegaSalvini : ++ VERGOGNA, GOVERNO CONTRO AGRICOLTURA E MADE IN ITALY ++ - MedicalScitech : RT @AStramezzi: Mica stiamo a pettinar le bambole....?? Covid-19, professori di Yale condividono terapia domiciliare 'made in Italy' - Sani… - adorexhesx : Noto una certa somiglianza tra Made in Italy e Il Diavolo Veste Prada, ditemi che non sono l’unica -