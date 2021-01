Lisa Montgomery è stata giustiziata: uccisa con l’iniezione letale. È la prima donna in 70 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Usa, Lisa Montgomery è stata giustiziata Alla fine Lisa Montgomery è stata giustiziata con l’iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana. A nulla sono serviti gli appelli alla sospensione della pena capitale. Ieri il tribunale presieduto dal giudice Patrick Hanlon, aveva sospeso la pena, a pochi giorni dall’insediamento del presidente Joe Biden, contrario alla pena di morte. A nulla è servita la perizia psichiatrica che aveva ritardato l’esecuzione. Lisa Montgomery è la prima donna a essere messa a morte in 70 anni a livello federale, l’ultima era stata Bonnie Haedy, nel 1953. Lisa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Usa,Alla fineconnel carcere di Terre Haute, in Indiana. A nulla sono serviti gli appelli alla sospensione della pena capitale. Ieri il tribunale presieduto dal giudice Patrick Hanlon, aveva sospeso la pena, a pochi giorni dall’insediamento del presidente Joe Biden, contrario alla pena di morte. A nulla è servita la perizia psichiatrica che aveva ritardato l’esecuzione.è laa essere messa a morte in 70a livello federale, l’ultima eraBonnie Haedy, nel 1953....

