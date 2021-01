L’agente di Traoré conferma: «Juventus e Sassuolo hanno già l’accordo» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Juventus avrebbe già un accordo per acquistare dal Sassuolo Junior Traoré a un prezzo prefissato Antonio Imborgia, agente fra gli altri di Hamed Junior Traoré del Sassuolo, ha svelato un retroscena su un accordo tra la Juventus e i neroverdi per il centrocampista. Ecco le sue parole a calciomercato.it. LA RIVELAZIONE – «La Juve se lo vuole portare a Torino ha già determinato il prezzo col Sassuolo, ma già da quando lo hanno preso gli emiliani. C’è già un prezzo stabilito fra Sassuolo e Juventus se i bianconeri lo vogliono portare a Torino a giugno. Il prezzo? Non ricordo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laavrebbe già un accordo per acquistare dalJuniora un prezzo prefissato Antonio Imborgia, agente fra gli altri di Hamed Juniordel, ha svelato un retroscena su un accordo tra lae i neroverdi per il centrocampista. Ecco le sue parole a calciomercato.it. LA RIVELAZIONE – «La Juve se lo vuole portare a Torino ha già determinato il prezzo col, ma già da quando lopreso gli emiliani. C’è già un prezzo stabilito frase i bianconeri lo vogliono portare a Torino a giugno. Il prezzo? Non ricordo». Leggi su Calcionews24.com

