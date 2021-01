L'aeroporto di Torino sempre più green (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Torino (ITALPRESS) – L'aeroporto di Torino è stato certificato al Livello 2 “Riduzione” del programma di sostenibilità ambientale Airport Carbon Accreditation – il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti attraverso risultati misurabili – promosso da ACI Europe, l'associazione degli aeroporti europei. Un passo avanti nella strategia di sostenibilità ambientale dell'aeroporto di Torino.Il Livello 2 di certificazione richiede il soddisfacimento di tutti i requisiti di accreditamento del Livello 1 ‘Mappaturà (sviluppo di un inventario dettagliato delle emissioni di carbonio), già conseguito dallo scalo di Torino nel 2018. Inoltre, la certificazione di Livello 2 implica anche la predisposizione di un piano attuativo per il raggiungimento di un ambizioso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)(ITALPRESS) – L'diè stato certificato al Livello 2 “Riduzione” del programma di sostenibilità ambientale Airport Carbon Accreditation – il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti attraverso risultati misurabili – promosso da ACI Europe, l'associazione degli aeroporti europei. Un passo avanti nella strategia di sostenibilità ambientale dell'di.Il Livello 2 di certificazione richiede il soddisfacimento di tutti i requisiti di accreditamento del Livello 1 ‘Mappaturà (sviluppo di un inventario dettagliato delle emissioni di carbonio), già conseguito dallo scalo dinel 2018. Inoltre, la certificazione di Livello 2 implica anche la predisposizione di un piano attuativo per il raggiungimento di un ambizioso ...

Italpress : L’aeroporto di Torino sempre più green - CorriereCitta : L’aeroporto di Torino sempre più green - AeroportiCal : Aeroporto Lamezia: Volotea sposta la ripartenza del volo per Torino a Marzo 2021 • Commenta sul Sito!… - AlbertoEster3 : Onorevole @borghi_claudio Questa è la situazione all'Aeroporto di Torino - coffedefleur : esattamente a tutto... Grazie per essere la persona che ho incontrato quel giorno in aeroporto e al giornata a Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : aeroporto Torino Aeroporto di Torino, scarseggiano le prenotazioni: le compagnie sospendono i voli fino a marzo TorinoToday L’aeroporto di Torino sempre più green

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

GAZZETTA DELLO SPORT – Il Genoa schiera la formazione B. Ecco Strootman: gioca domenica

Stasera il Genoa B contro la Juve. Strootman è arrivato ieri sera a Genova: probabilmente sarà già in campo contro l'Atalanta in campionato ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Stasera il Genoa B contro la Juve. Strootman è arrivato ieri sera a Genova: probabilmente sarà già in campo contro l'Atalanta in campionato ...