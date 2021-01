La democrazia censurata sui post. Ma i regimi rischiano anche in rete. Pochi big indirizzano apertamente il pensiero sul web. Il caso Trump però può far finire questo Far West (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ci hanno conquistato a suon di like ed emoticon, integrandosi nella nostra vita e nella nostra società. Ma da qualche giorno i social network, da creature pensate per connettere persone, stanno mostrando una nuova e preoccupante caratteristica, ossia quella di essersi autoproclamati giudici capaci di imporre una censura dei contenuti pubblicati tanto da esponenti politici come da semplici cittadini. La cronaca ce lo sta mostrando quotidianamente, prima con il caso di Donald Trump che è stato messo alla porta sia da Twitter che da Facebook per alcuni post che – secondo le aziende – avrebbero di fatto causato le violenze sfociate nell’assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, e dopo dal ban temporaneo inflitto da Twitter all’account di Libero che, per capirci, è un quotidiano italiano e le cui posizioni possono piacere o no ma devono essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ci hanno conquistato a suon di like ed emoticon, integrandosi nella nostra vita e nella nostra società. Ma da qualche giorno i social network, da creature pensate per connettere persone, stanno mostrando una nuova e preoccupante caratteristica, ossia quella di essersi autoproclamati giudici capaci di imporre una censura dei contenuti pubblicati tanto da esponenti politici come da semplici cittadini. La cronaca ce lo sta mostrando quotidianamente, prima con ildi Donaldche è stato messo alla porta sia da Twitter che da Facebook per alcuniche – secondo le aziende – avrebbero di fatto causato le violenze sfociate nell’assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, e dopo dal ban temporaneo inflitto da Twitter all’account di Libero che, per capirci, è un quotidiano italiano e le cui posizioni possono piacere o no ma devono essere ...

Noovyis : (La democrazia censurata sui post. Ma i regimi rischiano anche in rete. Pochi big indirizzano apertamente il pensie… - EnricaMaina : 10-01-2021 - Edoardo Polacco - I social censurano? Censurata la democrazia! - MSafe369 : 10-01-2021 - Edoardo Polacco - I social censurano? Censurata la democrazia! - AleDiomai : @19edo91 Un social dove tutti hanno una voce, che non viene censurata, se non per via giudiziaria, rispettando lo s… - BondicLuisella : @Corriere Adesso viene censurata anche la voglia di giocare a golf su tutti i campi. Ma dove sta andando la democra… -