Juventus Genoa, i convocati di Pirlo: out Chiesa, McKennie e Dybala (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Genoa Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera in Coppa Italia contro il Genoa. Assenti Chiesa, McKennie e Chiesa oltre ai tre positivi per Covid-19. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Portanova, Capellini, Ranocchia, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot.Attaccanti: Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Correia, Morata.

