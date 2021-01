Inter, la conferma di Marotta sulla cessione di Suning (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dg Marotta è tornato sulla possibile cessione di Suning indicando la mossa del gruppo cinese come rispettosa “del blasone dell’Inter” Il dg dell’Inter Beppe Marotta è tornato a parlare della possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. La notizia circola da un po’ di tempo a questa parte e sta prendendo sempre più forza. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il dgè tornatopossibilediindicando la mossa del gruppo cinese come rispettosa “del blasone dell’” Il dg dell’Beppeè tornato a parlare della possibiledell’da parte di. La notizia circola da un po’ di tempo a questa parte e sta prendendo sempre più forza. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

