I 5 Stelle uniti in blocco a sostengo di Conte E con i renziani mai più | meglio Forza Italia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le crisi di governo è a un passo, nonostante nella notte del 12 gennaio il Recovery Plan sia stato approvato e abbia trovato la sua strada.Viva è pronta è ritirare le sue due ministre Bellanova e Bonetti, il Partito Democratico vuole stanare “i responsabili” per portare avanti unTer senza darla vinta del tutto a Renzi. E, intanto, il Movimento Cinquecome si comporta, che posizioni prende? Le posizioni pentastellate I pentastellati fanno scudo a sostegno del presidente del Consiglio Giuseppee invocano l’unità per non cadere nella trappola della crisi. Il capo politico M5S Vito Crimi ieri aveva attaccato l’ex premier fiorentino: “Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui eViva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ...