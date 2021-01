Grave incidente ai Castelli: interviene l’eliambulanza, centauro in gravi condizioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un Grave incidente si è verificato oggi, mercoledì 13 gennaio 2020, a Cecchina in Via Rufelli in corrispondenza dell’intersezione con la Via Nettunense. Un centauro, in una dinamica ancora da chiarire, è finito a terra ferendosi in modo Grave. Per lui è stato necessario il ricovero d’urgenza mediante eliambulanza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cecchina. La strada, nel tratto interessato, è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unsi è verificato oggi, mercoledì 13 gennaio 2020, a Cecchina in Via Rufelli in corrispondenza dell’intersezione con la Via Nettunense. Un, in una dinamica ancora da chiarire, è finito a terra ferendosi in modo. Per lui è stato necessario il ricovero d’urgenza mediante eliambulanza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cecchina. La strada, nel tratto interessato, è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. su Il Corriere della Città.

Cecchina, scivola in curva a cade con lo scooter: grave 69enne

Cecchina: grave incidente stradale in via Rufelli, nei pressi dell'incrocio di via Nettunense, al km 8 nel comune di Albano. Un motociclista è caduto ed è volato per ...

