Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti sbotta dopo la crisi di Maria Teresa Ruta:”la vittima qui sono io!”. Poi ci ripensa e fanno pace (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella serata di ieri, Maria Teresa Ruta aveva avuto una forte crisi a causa del comportamento di Cecilia Capriotti dopo che quest’ultima era stata nominata lunedì sera, in puntata, dalla stessa Ruta. La Capriotti, infatti, non avrebbe digerito la nomination della Ruta e avrebbe sollevato un vero e proprio polverone nella casa, rifiutando un confronto con la sua inquilina. Maria Teresa Ruta, dunque, avrebbe avuto un vero e proprio crollo emotivo in piscina, di fronte agli attoniti Stefania Orlando, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco. dopo lo sfogo, Tommaso Zorzi avrebbe cercato di far ragionare Cecilia ... Leggi su trendit (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella serata di ieri,aveva avuto una fortea causa del comportamento diche quest’ultima era stata nominata lunedì sera, in puntata, dalla stessa. La, infatti, non avrebbe digerito la nomination dellae avrebbe sollevato un vero e proprio polverone nella casa, rifiutando un confronto con la sua inquilina., dunque, avrebbe avuto un vero e proprio crollo emotivo in piscina, di fronte agli attoniti Stefania Orlando, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco.lo sfogo, Tommaso Zorzi avrebbe cercato di far ragionare...

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - anxiousasfuuck : Buongiorno solo : -ai TZ stan -a chi non sta seguendo lezione -a chi ha dormito tra le 4/2 ore o nulla -a chi si… - LisaPatyanok : RT @ajoyioneverrrrr: GRANDE FRATELLO, AUTORI, MEDIASET, ALFONSO SE VOLETE CHE FINISCA DOPO 5 MESI FATE USCIRE QUELLI CHE SONO ADESSO LÌ RIN… -