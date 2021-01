**Governo: Renzi ritira ministre ma non chiude, 'ora Conte costretto a confronto'** (2) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Quindi, un Conte ter potrebbe essere lo sbocco? "Vediamo cosa fa Conte". Renzi da parte sua non ha precluso la strada a questo possibile scenario. L'unico paletto è che Iv non farà mai un "governo con la destra sovranista e populista". Per il resto tutto è possibile. "Siamo pronti a discutere di tutto: un governo con la stessa maggioranza, un governo tecnico oppure andare all'opposizione". E Renzi dice che non mette veti su Conte ma, scandisce il leader Iv, "non c'è solo un nome per palazzo Chigi". Dice il senatore di Rignano: "Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno, né pregiudizi, né abbiamo la pretesa di spiegare al premier cosa deve fare". Ma, aggiunge , "come non c'è alcun veto da parte nostra sia chiaro -sia per questa maggioranza che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Quindi, unter potrebbe essere lo sbocco? "Vediamo cosa fa".da parte sua non ha precluso la strada a questo possibile scenario. L'unico paletto è che Iv non farà mai un "governo con la destra sovranista e populista". Per il resto tutto è possibile. "Siamo pronti a discutere di tutto: un governo con la stessa maggioranza, un governo tecnico oppure andare all'opposizione". Edice che non mette veti suma, scandisce il leader Iv, "non c'è solo un nome per palazzo Chigi". Dice il senatore di Rignano: "Si può fare un nuovo governo? Noi non abbiamo veti su nessuno, né pregiudizi, né abbiamo la pretesa di spiegare al premier cosa deve fare". Ma, aggiunge , "come non c'è alcun veto da parte nostra sia chiaro -sia per questa maggioranza che ...

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - StefanoGuerrera : trovo paradossale un Renzi che parla di responsabilità mentre fa saltare un governo in piena pandemia globale mentr… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - isladecoco7 : RT @Luca_Fantuzzi: A me non frega nulla di Conte, Renzi o qualsiasi governo che per un motivo o per l'altro non apprezzerò. Lo avete notato… - nellasegale : RT @stanzaselvaggia: Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non hanno… -