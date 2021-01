Governo: Renzi a Conte, 'responsabili? Fai pure, non mi risulta qualcuno di Iv' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se si formano dei gruppi di responsabili? L'abbiamo detto al presidente del consiglio: fai pure. Se ci vuoi sfidare in Parlamento, magari rubando un senatore agli altri, fai pure. Che ci sia qualcuno dei nostri senatori non mi pare". Lo dice Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Se si formano dei gruppi di? L'abbiamo detto al presidente del consiglio: fai. Se ci vuoi sfidare in Parlamento, magari rubando un senatore agli altri, fai. Che ci siadei nostri senatori non mi pare". Lo dice Matteo

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - Siciliano741 : Nessun governo con Renzi @Mov5Stelle Dove c'è Renzi non ci sono io, vi sto avvisando. O ci sono i numeri per un Co… - GHERARDIMAURO1 : RT @pbecchi: Non fatevi illusioni. Renzi è uscito dal governo per rientrarci con ancora più forza. La telenovela continua. -