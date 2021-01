Crisi di governo, Giuseppe Conte: “Sono sinceramente rammaricato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Crisi di governo è ormai ufficiale. Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha annunciato in conferenza stampa il ritiro delle due ministre e del suo sottosegretario dal governo… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladiè ormai ufficiale. Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha annunciato in conferenza stampa il ritiro delle due ministre e del suo sottosegretario dal… L'articolo proviene da MeteoWeek.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - fennyobsessiasr : RT @believeinmusic_: Effettivamente una crisi di governo durante una pandemia che non si riesce a gestire è proprio la ciliegina sulla torta - AnnaFado : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… -