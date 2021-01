Che cos’è Signal e come funziona (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Signal è un’applicazione di messaggistica che fa della sicurezza il suo punto centrale di forza. Ve la consiglia perfino Edward Snowden, l’ex analista dell’Nsa coinvolto otto anni fa nella denuncia delle attività spionistiche statunitensi e da anni rifugiatosi in Russia. Di volta in volta, con gli aggiornamenti delle condizioni d’uso o qualche problema di privacy legata alle app più utilizzate, Signal torna giustamente a far parlare di sé registrando un picco dei download. In questo caso l’aumento segnato in questi giorni – al primo posto negli Stati Uniti, al secondo anche in Italia – si lega da una parte alle nuove regole imposte da WhatsApp a tutti gli utenti, da approvare entro l’8 febbraio (ne abbiamo parlato qui) e, dall’altra, all’endorsement fornito su Twitter da Elon Musk, patron fra le altre aziende di SpaceX e Tesla, alla chat utilizzata d’altronde da un gran numero di utenti che hanno a cuore riservatezza dei dati e informazioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Signal è un’applicazione di messaggistica che fa della sicurezza il suo punto centrale di forza. Ve la consiglia perfino Edward Snowden, l’ex analista dell’Nsa coinvolto otto anni fa nella denuncia delle attività spionistiche statunitensi e da anni rifugiatosi in Russia. Di volta in volta, con gli aggiornamenti delle condizioni d’uso o qualche problema di privacy legata alle app più utilizzate, Signal torna giustamente a far parlare di sé registrando un picco dei download. In questo caso l’aumento segnato in questi giorni – al primo posto negli Stati Uniti, al secondo anche in Italia – si lega da una parte alle nuove regole imposte da WhatsApp a tutti gli utenti, da approvare entro l’8 febbraio (ne abbiamo parlato qui) e, dall’altra, all’endorsement fornito su Twitter da Elon Musk, patron fra le altre aziende di SpaceX e Tesla, alla chat utilizzata d’altronde da un gran numero di utenti che hanno a cuore riservatezza dei dati e informazioni.

